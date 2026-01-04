Ternana-Livorno 2-1 le pagelle del match | prova d' autore per l' attacco delle Fere

Ecco le pagelle del match Ternana-Livorno 2-1, con un focus sulla prestazione degli attaccanti e della linea difensiva. La partita ha visto i rossoverdi protagonisti, con una prova complessivamente equilibrata e alcune individualità in evidenza. Di seguito, un'analisi dettagliata delle prestazioni di portieri, difensori e attaccanti, evidenziando i punti salienti e le valutazioni assegnate.

Le pagelle rossoverdi di Ternana-Livorno 2-1: D'Alterio 6 incolpevole sulla rete subita. Respinge un diagonale di Dionisi ed è impegnato prevalentemente sulle palle alte Donati 6,5 il migliore della difesa per continuità ed attenzione massimale Maestrelli 6 proposto da centrale per sopperire.

