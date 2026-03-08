Una sera di marzo a Termoli, una residente che stava smaltendo i rifiuti nel parcheggio della Croce Rossa in via Positano ha incontrato tre cinghiali adulti vicino al cancello del condominio. Gli animali si erano avvicinati all’ingresso senza apparente timore, creando così una situazione di potenziale pericolo per i passanti e i residenti della zona.

Una sera di marzo, mentre una residente di Termoli scendeva per smaltire i rifiuti nel parcheggio della Croce Rossa in via Positano, ha incrociato tre cinghiali adulti che si erano avvicinati al cancello del condominio. L’incontro è avvenuto domenica 8 marzo 2026, quando gli animali, ormai privi di timore verso l’uomo, hanno mostrato una familiarità preoccupante con le aree residenziali. La sicurezza dei cittadini è stata salvata solo dal caso: il cancello era chiuso, un dettaglio che spesso viene trascurato e lasciato aperto. Questa circostanza fortuita ha impedito un contatto diretto tra persone e fauna selvatica in un contesto urbano. La presenza stabile di questi animali nelle zone abitate segnala un cambiamento radicale nei comportamenti animali e nella gestione del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Termoli: tre cinghiali al cancello, rischio concreto

