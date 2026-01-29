Pronostico Lille-Friburgo | senza i tre punti rischio eliminazione concreto

Questa sera alle 21:00 si gioca Lille-Friburgo, una partita decisiva per entrambe le squadre nella fase a gironi di Europa League. Se il Lille non vince, rischia seriamente di essere eliminato, visto che i punti sono ormai fondamentali. I giocatori sanno che non possono sbagliare, e anche gli spettatori si aspettano una sfida intensa. La partita si presenta aperta, con le due squadre pronte a dare il massimo per ottenere i tre punti e mantenere vive le speranze di qualificazione.

Lille-Friburgo è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Definire drammatico il momento del Lille è quasi un eufemismo. I Dogues nel weekend sono stati presi a pallate dallo Strasburgo nel turno di Ligue 1, arrendendosi 4-1 agli implacabili alsaziani ed incassando la quinta sconfitta consecutiva tra le varie competizioni: il 2026 è dunque iniziato malissimo per il club transalpino, che da quando è cominciato il nuovo anno non è stato in grado neppure di vincere una partita tra campionato, Europa League e Coppa di Francia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

