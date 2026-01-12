Ancona sprecona ma porta a casa i tre punti Batte Termoli e resta in corsa per la lotta al vertice
L’Ancona ottiene una vittoria importante contro il Termoli, mantenendo vive le chance di leadership. La partita si conclude con un risultato di 1-0, deciso da un gol di Cericola. La squadra dimostra determinazione e solidità, anche se con alcune difficoltà nel gestire il risultato. Con questa vittoria, l’Ancona si avvicina ulteriormente alla vetta, continuando a disputare una stagione competitiva nel campionato in corso.
Ancona 1 Termoli 0 (4-2-3-1): Salvati 6; Ceccarelli 6,5, Bonaccorsi 5,5, Petito 6,5, Sparandeo 6; Proromo 6, Gerbaudo 7; Pecci 7 (43' st Calisto sv), Meola 6 (25' st D'Incoronato 6), Cericola 7 (25' st Miola 6); Kouko 6,5 (28' st Babbi 6). A disp. Mengucci, Zini, De Luca, Maspero, Teraschi. All. Maurizi 7. TERMOLI (3-5-2): Troselj 5; Magnani 5,5, Avolio 6 (33' st Galdo sv), Biguzzi 5,5; Tracchia 6, Mercuri 5,5 (19' st Cancello 6), Colarelli 6 (33' st Colabella 5), Ceesay 5,5 (43' st Hysaj sv), Antonacci 6 (12' st Marsico 6); Staffa 5,5, Romano 5,5. A disp. Iannaccone, Maggioli, Thiane, De Risio.
