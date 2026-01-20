Roma | tentano furto in un appartamento vicino piazza Bologna arrestati due giovani

Nella giornata di ieri, vicino a piazza Bologna a Roma, due giovani sono stati arrestati per aver tentato di commettere un furto in un appartamento. L'intervento delle forze dell'ordine ha impedito che l'episodio si concretizzasse. La vicenda evidenzia ancora una volta l'importanza della tutela della sicurezza nei quartieri cittadini.

Ieri pomeriggio, si è verificato un tentato furto in un appartamento situato nei pressi di piazza Bologna a Roma. Due giovani sono stati sorpresi mentre tentavano di introdursi in un’abitazione in via Lucca, forzando la porta d’ingresso. La prontezza dei residenti e l’intervento tempestivo dei carabinieri hanno, fortunatamente, evitato il peggio. Stando a quanto ricostruito, i due malviventi, di nazionalità georgiana e di età compresa tra i 22 e i 24 anni, entrambi privi di fissa dimora e con precedenti penali, sono stati messi in fuga dai condomini, insospettiti dai rumori provenienti dall’appartamento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

