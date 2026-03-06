Nel Golfo, si susseguono attacchi e contrattacchi tra le parti coinvolte. Gli Emirati Arabi Uniti stanno considerando il congelamento dei beni iraniani, mentre nella notte si sono verificati nuovi raid a Teheran. Sono state segnalate esplosioni vicino al compound dell'ayatollah Khamenei, ucciso sabato scorso, e nei pressi del palazzo presidenziale e del Consiglio di Sicurezza Nazionale, secondo la televisione di stato iraniana.

L'aviazione israeliana effettua intensi attacchi sulla periferia sud di Beirut, in Libano (Foto di Adri SalidoAnadolu via Getty Images) Teheran, Beirut e Tel Aviv ancora sotto le bombe. Washington allenta per un mese le sanzioni sul petrolio russo per far fronte all'emergenza energetica mondiale. Lo stretto di Hormuz è quasi bloccato: nelle ultime 24 ore solo due transiti commerciali. L'Arabia Saudita intercetta missili e droni iraniani diretti verso basi militari. Israele colpisce Beirut Nuovi raid su Teheran nella notte, con esplosioni segnalate vicino al compound dell'ayatollah Khamenei — ucciso sabato scorso — e nelle vicinanze del palazzo presidenziale e del Consiglio di Sicurezza Nazionale, stando alla televisione di stato iraniana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Attacchi e contrattacchi nel Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti valutano il congelamento dei beni iraniani

