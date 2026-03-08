Nella serata di ieri a Bologna si sono verificati scontri al quartiere Pilastro dopo un corteo contro il Museo dei bambini. Durante gli incidenti, tre attivisti sono stati fermati dalle forze dell’ordine. La manifestazione, organizzata dai residenti, ha portato a momenti di tensione tra i partecipanti e le forze di sicurezza, che hanno cercato di gestire la situazione.

Bologna, 7 marzo 2026 – “ Questa è una lotta e andremo avanti insieme alla gente del quartiere, finché non bloccheranno i lavori ”. Circa 700 persone oggi pomeriggio hanno partecipato al corteo promosso dal comitato MuBasta, sfociato verso le 22 in una serie di scontri tra un gruppo di manifestanti e la polizia – alcune cariche e dei lanci di lacrimogeni –, cui ha fatto seguito il fermo di tre partecipanti al confronto fisico con gli agenti. Alla manifestazione hanno preso parte rappresentanze di Usb, Potere al Popolo e del collettivo Cambiare Rotta, unite contro la realizzazione del Museo dei bambini al Pilastro. Mentre sempre oggi in mattinata, prima del corteo di protesta si è tenuta una “una passeggiata di confronto civile” pensata dal comitato MuVet e da chi è favorevole al progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tensione al Pilastro, scontri in serata dopo il corteo contro il Museo dei bambini: 3 attivisti fermati

Piantedosi a Bologna: “Proteste al Pilastro per il Museo dei bambini? La polizia serve altrove”. Oggi il corteoBologna, 7 marzo 2026 – "Le proteste e i disordini per il museo dei bambini, progetto del Comune, al Pilastro di Bologna sono una sorta di nemesi, in...

Protesta contro il museo dei Bambini al Pilastro, attivista su un alberoBologna, 25 febbraio 2026 – Un attivista di Extinction Rebellion, approfittando di un attimo in cui gli operai avevano lasciato aperto il cantiere,...

Aggiornamenti e notizie su Tensione al Pilastro scontri in serata....

Temi più discussi: Parco al Pilastro, dopo lo sgombero nuovi scontri in serata. Tre arresti; Notte di tensione al Pilastro: scontri tra manifestanti e forze dell’ordine; Tensione e scontri al Pilastro per lo sgombero al parco. Gli attivisti: Sei fermati; Notte di scontri al Pilastro: ancora cariche e lacrimogeni contro gli attivisti nel parco | VIDEO.

Parco del Pilastro, ancora scontri tra Polizia e manifestantiGli attivisti avrebbero lanciato petardi e bottiglie, la replica delle forze dell'ordine con idranti e lacrimogeni. Attesa per l'udienza di convalida delle tre in arresto ... rainews.it

Nuovi scontri al parco del Pilastro, feriti e un fermatoAncora tensione fra manifestanti e la polizia ... msn.com

Raid e missili alzano la tensione globale. Il rischio è un conflitto più ampio, con possibili ripercussioni sugli equilibri geopolitici ed economici mondiali. Le forze in campo, chi appoggia l’Iran e cosa rischiano gli Stati Uniti - facebook.com facebook

Momenti di forte tensione stamattina in via Borfuro, davanti al Tribunale di Bergamo, dove un uomo sta minacciando di darsi fuoco con un accendino in mano dopo essersi cosparso di benzina. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorritori del 1 x.com