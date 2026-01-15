La Marca del Distributore ridisegna il largo consumo | nel 2025 supera i 30 punti di quota e punta a un fatturato record di 31,5 miliardi di euro

La Marca del Distributore (MDD) continua a rafforzare la propria presenza nel mercato del largo consumo in Italia. Nel 2025, supera i 30 punti di quota di mercato e mira a raggiungere un fatturato di 31,5 miliardi di euro. Questo andamento riflette una crescita stabile e consolidata, confermando il ruolo strategico della MDD come elemento chiave nell’economia italiana del settore.

Presentato a MARCA by BolognaFiere & ADM 2026 il XXII Rapporto Circana sull’evoluzione 2025 della Marca del Distributore: in un contesto di "ordinaria incertezza", la MDD cresce del +4,1% a valore e traina l'innovazione nei segmenti Premium e Funzionale. Eccellenza nel Fresco e spinta del Non-Food, i nuovi driver dello sviluppo. L’Italia si distingue in Europa per il maggior dinamismo qualitativo La Marca del Distributore (MDD) si conferma il motore trainante dell’economia italiana del Largo Consumo, consolidando una crescita strutturale che va ben oltre la pura convenienza economica. Il secondo giorno di MARCA by BolognaFiere & ADM si apre con la presentazione del XXII Rapporto Marca sull’evoluzione della MDD, elaborato da Circana: una fotografia nitida di un comparto che, nel perimetro omnichannel, ha raggiunto la quota record del 30,4% e punta a un fatturato di 31,5 miliardi di euro entro la fine del 2025. 🔗 Leggi su Today.it

