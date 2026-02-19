Nel mese di marzo in Veneto si torna al cinema con 4 euro

A marzo 2026, il Veneto riporta i Martedì al Cinema, un'iniziativa che permette di vedere film a soli 4 euro. La Regione ha deciso di rilanciare questa proposta per incentivare le uscite e sostenere le sale locali, duramente colpite negli ultimi anni. I cinema aderenti offriranno biglietti a prezzo ridotto ogni martedì, coinvolgendo anche le piccole sale di quartiere. La campagna mira a riportare il pubblico nelle sale cinematografiche, con un'attenzione speciale alle famiglie e agli studenti. La prima proiezione è prevista il primo martedì di marzo.

Cinque appuntamenti — il 3, 10, 17, 24 e 31 marzo — per riscoprire il grande schermo con un biglietto a soli 4 euro in 31 sale venete, accompagnati da introduzioni, guide alla visione e incontri con ospiti Cinque appuntamenti — il 3, 10, 17, 24 e 31 marzo — per riscoprire il grande schermo con un biglietto a soli 4 euro in 31 sale venete, accompagnati da introduzioni, guide alla visione e incontri con ospiti. Il progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta AGIS, nasce per sostenere le sale radicate sul territorio e accompagnare il pubblico alla scoperta di opere di qualità, provenienti dai principali circuiti di valorizzazione del cinema contemporaneo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

