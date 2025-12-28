Campoli Appennino la solidarietà non va in vacanza | il successo di Un gioco per un sorriso

Campoli Appennino dimostra ancora una volta il suo spirito solidale, con iniziative benefiche dedicate all’infanzia. Durante le festività, il borgo ha promosso due progetti di solidarietà, evidenziando l’importanza di condividere e sostenere chi ha bisogno. La comunità si unisce in un gesto di generosità, confermando che anche in tempi difficili, il senso di solidarietà rimane un valore fondamentale.

Campoli Appennino si conferma una comunità dal cuore pulsante e generoso. In questi giorni di festa, il borgo si è stretto attorno a due grandi iniziative di beneficenza, trasformando lo spirito natalizio in azioni concrete a favore dell'infanzia, sia nel contesto nazionale che in quello.

