La fraternità di Volturara Irpina | solidarietà ai Frati di Montella nel segno di San Francesco

La fraternità di Volturara Irpina si unisce ai Frati di Montella per sostenere il convento di San Francesco a Folloni, colpito da recenti problemi strutturali. La decisione deriva dalla volontà di proteggere un patrimonio religioso e culturale importante per la zona. I membri della fraternità si sono incontrati per discutere come offrire il loro aiuto concreto. L’iniziativa sottolinea il valore della solidarietà tra le comunità religiose locali.

In un momento delicato per la comunità religiosa di Montella, il Secolare francescano si fa voce di vicinanza e memoria, contro le polemiche e nel solco dell'accoglienza Montella – In un momento delicato per la comunità religiosa del convento di San Francesco a Folloni, la fraternità dell'Ordine Francescano Secolare di Volturara Irpina ha deciso di farsi sentire con una dichiarazione di solidarietà. Una voce pacata, ma ferma, che intende ricordare l'importanza della presenza dei frati e dei valori francescani nella vita quotidiana del territorio. "La fraternità dell'Ordine Francescano Secolare di Volturara Irpina, incardinata nella Provincia Francescana Sannito-Irpina, vuole esprimere vicinanza e solidarietà alla comunità dei Frati Minori Conventuali del convento di San Francesco a Folloni in Montella, in questo momento tormentato che vede coinvolta la fraternità ivi residente.

