La Casamatta di San Giovanni in Marignano ha avviato una raccolta fondi per Eleonora Palmieri, la giovane rimasta gravemente ustionata nell’incendio di Crans-Montana. Un gesto semplice, ma carico di solidarietà, che ha coinvolto tutta la comunità. La giovane di 29 anni lotta ora per il percorso medico, mentre amici e cittadini si mobilitano per aiutarla in questa difficile battaglia.

Un gesto semplice, nato dal cuore, che si è trasformato in un abbraccio collettivo. Da "La Casamatta" di San Giovanni in Marignano è partita una raccolta fondi per sostenere il percorso medico di Eleonora Palmieri, la 29enne marignanese rimasta gravemente ustionata alle mani e al volto nel devastante incendio di Crans-Montana, in Svizzera, tragedia che ha causato 40 vittime e oltre cento feriti. A farsi promotrice dell’iniziativa è Gloria Grilli, anima instancabile de La Casamatta, da sempre punto di riferimento per la comunità locale. Il primo segnale è arrivato attraverso i social, con un messaggio carico di affetto "Eleonora ti aspettiamo" seguito, nel corso della giornata, da immagini che raccontano un’idea diventata realtà: un cartello affisso all’ingresso del negozio e una boule per la raccolta di offerte, piccolo ma prezioso simbolo di solidarietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Casamatta raccoglie fondi per Eleonora

Approfondimenti su La Casamatta Eleonora

Sabato si terranno i funerali di Nina Cristian, 58enne originaria della Romania, deceduta in un grave incidente frontale avvenuto il 5 dicembre su via Canala, tra Ravenna e Piangipane.

Il 14 gennaio al Teatro Camploy si svolge “Una chitarra per due”, un evento musicale a favore di Emergency.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su La Casamatta Eleonora

Argomenti discussi: La Casamatta raccoglie fondi per Eleonora; Crans-Montana, parte da La Casamatta la raccolta fondi per sostenere il percorso medico di Eleonora; Montana, parte da La Casamatta la raccolta fondi per sostenere il percorso medico di Eleonora; Emergenza lupi, incontro pubblico con associazioni e comitati. Tutti i cittadini possono partecipare.

Crans-Montana, parte da La Casamatta la raccolta fondi per sostenere il percorso medico di EleonoraE adesso le sue attenzioni si sono posate su Eleonora Palmieri, la 29enne marignanese, veterinaria, rimasta ustionata alle mani e al volto nel terribile rogo ... chiamamicitta.it