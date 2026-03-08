Teheran sfida Trump | Non ci arrenderemo pronti a 6 mesi di guerra Raid Idf su un hotel a Beirut | 4 morti Esplosioni all’ambasciata Usa a Oslo – La diretta

Teheran ha dichiarato di non arrendersi e si è detta pronta a sostenere sei mesi di guerra, sfidando le parole dell’amministrazione statunitense. Nel frattempo, un raid dell’IDF ha colpito un hotel a Beirut causando quattro vittime, mentre all’ambasciata degli Stati Uniti a Oslo sono state registrate esplosioni. Il conflitto in Medio Oriente prosegue nel suo nono giorno, con attacchi e scontri tra le parti coinvolte.

Il conflitto in Medio Oriente entra nel suo nono giorno. Dopo l’attacco massiccio guidato da Stati Uniti e Israele, che ha portato alla morte della Guida Suprema Ali Khamenei e dei vertici del regime, Teheran ha avviato una controffensiva colpendo le basi Usa in diversi paesi del Golfo. Il nuovo governo iraniano ha respinto con forza l’ultimatum di Donald Trump per una resa incondizionata: «Non ci arrenderemo mai», è il messaggio che arriva da Teheran, insieme alla minaccia di poter sostenere il conflitto per almeno altri sei mesi. Sul piano operativo, l’Iran ha già attuato la ritorsione economica chiudendo lo Stretto di Hormuz alle navi americane e israeliane. 🔗 Leggi su Open.online

Esplosioni a Riad, in fiamme l'ambasciata Usa. Nuovi attacchi dell'Idf su Teheran e Beirut | Trump: "Ora la grande ondata, li massacriamo". Droni su Cipro. E si apre il fronte libaneseI senatori democratici hanno messo in discussione lunedì le presunte minacce dell'Iran contro gli Stati Uniti, utilizzate dall'amministrazione Trump...

Attacco all'Iran, Trump: Iraniani, prendete il controllo del vostro governo

