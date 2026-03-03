Raid dell' Idf su Teheran e Beirut Colpita l' ambasciata Usa a Riad e una base in Bahrein Trump | Siamo pieni di munizioni possiamo far guerra per sempre

L'esercito israeliano ha condotto raid su obiettivi a Teheran e Beirut, mentre l’ambasciata degli Stati Uniti a Riad e una base in Bahrein sono state colpite. Nel quarto giorno di conflitto, Iran e Medio Oriente sono coinvolti in intensi scontri. Il presidente statunitense ha dichiarato che le forze americane sono ben fornite di munizioni e pronte a proseguire le operazioni.

Iran e Medio Oriente in fiamme mentre si entra nel quarto giorno di guerra. Raid dell'Idf su Teheran e su Beirut. Gli Usa annunciano la distruzione dei centri di comando dei pasdaran. Colpita l'ambasciata statunitense a Riad, e una base in Bahrein. Trump: "Risponderemo all'attacco, siamo pieni di munizioni". "Li stiamo massacrando ma non abbiamo ancora iniziato a colpirli duramente, la grande ondata arriverà presto", annuncia il tycoon, che non esclude l'invio di truppe. Sei i soldati americani morti. Netanyahu: "Teheran stava costruendo nuovi siti nucleari: se non si interviene ora non si potrà in futuro. Regime iraniano irriformabile, non sarà una guerra infinita". 🔗 Leggi su Feedpress.me

