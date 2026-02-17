Incendio nel cuore di Napoli in fiamme il Teatro Sannazaro
Un incendio ha distrutto la cupola del Teatro Sannazaro a Napoli, causando danni significativi all’edificio storico. Le fiamme sono divampate nel quartiere di Chiaia, una zona molto frequentata della città, e hanno preso fuoco durante le prime ore del pomeriggio. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per spegnere le fiamme e salvare il teatro, che risale al 1847, e si trova tra i palazzi residenziali della zona.
Disastro a Napoli, nel quartiere centrale di Chiaia, dove un vasto incendio ha mandato in fumo la cupola dello storico Teatro Sannazaro, inaugurato nel 1847 e immerso tra i palazzi residenziali della zona. Ancora non è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo: la prima ipotesi formulata è quella di un corto circuito. La prima ipotesi è quella di un corto circuito. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo. Ma non è stato possibile salvare la cupola del teatro: crollata a causa delle fiamme, ha colpito la platea. Si sarebbero inoltre verificati anche ai palazzi adiacenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme lo storico teatro Sannazaro. Ipotesi cortocircuito
Nella notte di lunedì, un cortocircuito ha provocato un grande incendio al Teatro Sannazaro, uno dei simboli storici di Napoli.
Incendio a Napoli, fiamme nel teatro Sannazaro. Vigili del Fuoco in azione
Napoli, in fiamme il Teatro Sannazaro
Argomenti discussi: ++ Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme il teatro Sannazzaro ++; Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme lo storico teatro Sannazaro. Ipotesi cortocircuito; Incendio nel cuore di Napoli, coinvolto il teatro Sannazaro: la cupola in fiamme. In corso lo sgombero delle abitazioni vicine; Incendio nel cuore di Chiaia, brucia la cupola del teatro Sannazaro VIDEO.
Incendio nel cuore di Napoli, distrutta la cupola del teatro Sannazzaro: le fiamme viste dall'altoIncendio nel cuore di Napoli, in via Chaia: le fiamme hanno coinvolto il teatro Sannazzaro. I vigili del fuoco sono sul posto e alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo. Paura tra ... leggo.it
Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme lo storico teatro Sannazaro. Ipotesi cortocircuitoI vigili del fuoco sono sul posto e alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo. L'aria è irrespirabile ... msn.com
A #Napoli in fiamme il teatro #Sannazaro: potrebbe esser doloso x.com
Napoli, spaventoso incendio a Chiaia nella notte: la zona è quella del Teatro Sannazaro facebook