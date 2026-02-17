incendio nel cuore di napoli in fiamme il teatro sannazaro

Un incendio ha distrutto la cupola del Teatro Sannazaro a Napoli, causando danni significativi all’edificio storico. Le fiamme sono divampate nel quartiere di Chiaia, una zona molto frequentata della città, e hanno preso fuoco durante le prime ore del pomeriggio. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per spegnere le fiamme e salvare il teatro, che risale al 1847, e si trova tra i palazzi residenziali della zona.

Disastro a Napoli, nel quartiere centrale di Chiaia, dove un vasto incendio ha mandato in fumo la cupola dello storico Teatro Sannazaro, inaugurato nel 1847 e immerso tra i palazzi residenziali della zona. Ancora non è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo: la prima ipotesi formulata è quella di un corto circuito. La prima ipotesi è quella di un corto circuito. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo. Ma non è stato possibile salvare la cupola del teatro: crollata a causa delle fiamme, ha colpito la platea. Si sarebbero inoltre verificati anche ai palazzi adiacenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Nella notte di lunedì, un cortocircuito ha provocato un grande incendio al Teatro Sannazaro, uno dei simboli storici di Napoli.

