Incendio nel cuore di Napoli in fiamme il teatro Sannazzaro
Un incendio scoppiato in via Chaia a Napoli ha coinvolto il teatro Sannazzaro questa sera. Le fiamme si sono propagate rapidamente, provocando il panico tra i residenti e costringendo i vigili del fuoco a intervenire tempestivamente. Diversi spettatori e passanti sono rimasti intossicati dal fumo acre che si è diffuso nell’area.
Incendio nel cuore di Napoli, in via Chaia: le fiamme hanno coinvolto il teatro Sannazzaro. I vigili del fuoco sono sul posto e alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo. Al momento sembra sia andata distrutta la cupola del teatro e danni si sarebbero verificati anche ai palazzi adiacenti. Sul posto è arrivata Lara Sansone, proprietaria e direttrice artistica del teatro. La nipote dell'attrice Luisa Conte è scoppiata in lacrime dopo che le hanno riferito lo stato del teatro. La cupola del teatro, in seguito al crollo, ha colpito la platea. A causa delle fiamme alcune persone sono rimaste intossicate e condotte in ospedale ma nessuno è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Incendio a Napoli nel teatro Sannazzaro in via Chiaia, cupola in fiamme: aria irrespirabile, 4 intossicati
Un incendio scoppiato nel teatro Sannazzaro di via Chiaia a Napoli ha causato la distruzione della cupola e ha reso l’aria irrespirabile.
Napoli, vasto incendio a via Chiaia. Brucia la cupola del Teatro Sannazzaro
Un incendio di grandi proporzioni si è scatenato questa mattina in via Chiaia a Napoli, probabilmente a causa di un cortocircuito.
Napoli, in fiamme il Teatro Sannazaro
Argomenti discussi: ++ Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme il teatro Sannazzaro ++; Incendio nel cuore di Chiaia, brucia la cupola del teatro Sannazaro VIDEO; Divampa un misterioso incendio nel cuore della notte: distrutta un’Audi A4 station wagon; Incendio e fumo nelle scale del condominio: notte di paura e residenti evacuati.
Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme il teatro SannazzaroIncendio nel cuore di Napoli, in via Chaia: le fiamme hanno coinvolto il teatro Sannazzaro. I vigili del fuoco sono sul posto e alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo. (ANSA) ... ansa.it
Napoli, incendio al Teatro SannazaroNAPOLI. Un incendio è divampato intorno alle 6.30 di questa mattina all’interno del Teatro Sannazaro, nel cuore di via Chiaia. Le fiamme, visibili anche dall’esterno, si sono propagate rapidamente gen ... ilroma.net
Non conta la ragione; che il mondo disprezzi ciò che il cuore illuminato conosce. Il mio cuore è un incendio, brucia nelle fiamme d’amore, in modo tanto violento che tutte le onde del Nilo sono una goccia alla mia sete. - facebook.com facebook