Incendio nel cuore di Napoli, in via Chaia: le fiamme hanno coinvolto il teatro Sannazzaro. I vigili del fuoco sono sul posto e alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo. Al momento sembra sia andata distrutta la cupola del teatro e danni si sarebbero verificati anche ai palazzi adiacenti. Sul posto è arrivata Lara Sansone, proprietaria e direttrice artistica del teatro. La nipote dell'attrice Luisa Conte è scoppiata in lacrime dopo che le hanno riferito lo stato del teatro. La cupola del teatro, in seguito al crollo, ha colpito la platea. A causa delle fiamme alcune persone sono rimaste intossicate e condotte in ospedale ma nessuno è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme il teatro Sannazzaro

