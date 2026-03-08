Teheran | C’è l’accordo per la nuova Guida suprema Raid su 5 impianti petroliferi in Iran Media | Anche gli Emirati attaccano – La diretta

In Iran si parla di un accordo per la nomina di una nuova Guida Suprema. Nel frattempo, sono stati condotti raid su cinque impianti petroliferi nel paese, mentre fonti indicano che anche gli Emirati sarebbero stati coinvolti in attacchi. Il conflitto in Medio Oriente prosegue ormai da nove giorni, con attacchi che seguono un’operazione militare statunitense e israeliana che ha causato la morte di figure di vertice del regime iraniano.

Il conflitto in Medio Oriente entra nel suo nono giorno. Dopo l’ attacco massiccio guidato da Stati Uniti e Israele, che ha portato alla morte della Guida Suprema Ali Khamenei e dei vertici del regime, Teheran ha avviato una controffensiva colpendo le basi Usa in diversi paesi del Golfo. Il nuovo governo iraniano ha respinto con forza l’ultimatum di Donald Trump per una resa incondizionata: «Non ci arrenderemo mai», è il messaggio che arriva da Teheran, insieme alla minaccia di poter sostenere il conflitto per almeno altri sei mesi. Sul piano operativo, l’Iran ha già attuato la ritorsione economica chiudendo lo Stretto di Hormuz alle navi americane e israeliane. 🔗 Leggi su Open.online

Un filmato girato da un testimone oculare mostra un vasto incendio in corso nel deposito di carburante di Aqdasieh, nella capitale iraniana Teheran, mentre Israele ha riferito di aver colpito diverse strutture di stoccaggio di carburante nella città.

