Teheran | C’è l’accordo per la nuova Guida suprema Raid su 5 impianti petroliferi in Iran Esplosioni all’ambasciata Usa a Oslo – La diretta

In Iran, si parla di un accordo per una nuova Guida suprema, mentre nelle ultime ore sono stati condotti raid su cinque impianti petroliferi nel paese. Nel frattempo, esplosioni sono state segnalate presso l’ambasciata degli Stati Uniti a Oslo. Il conflitto in Medio Oriente prosegue, con attacchi che hanno causato la morte della Guida Suprema e di altri leader del regime iraniano.

Il conflitto in Medio Oriente entra nel suo nono giorno. Dopo l’ attacco massiccio guidato da Stati Uniti e Israele, che ha portato alla morte della Guida Suprema Ali Khamenei e dei vertici del regime, Teheran ha avviato una controffensiva colpendo le basi Usa in diversi paesi del Golfo. Il nuovo governo iraniano ha respinto con forza l’ultimatum di Donald Trump per una resa incondizionata: «Non ci arrenderemo mai», è il messaggio che arriva da Teheran, insieme alla minaccia di poter sostenere il conflitto per almeno altri sei mesi. Sul piano operativo, l’Iran ha già attuato la ritorsione economica chiudendo lo Stretto di Hormuz alle navi americane e israeliane. 🔗 Leggi su Open.online

