Teheran | C’è l’accordo per la nuova Guida suprema Raid Idf su un hotel a Beirut | 4 morti Esplosioni all’ambasciata Usa a Oslo – La diretta

In Medio Oriente prosegue il conflitto con un nono giorno di scontri e attacchi. Teheran annuncia di aver raggiunto un accordo per la nomina di una nuova Guida Suprema. Nel frattempo, l'Israele ha condotto un raid su un hotel a Beirut, causando quattro vittime, e ci sono state esplosioni all’ambasciata degli Stati Uniti a Oslo. Gli eventi si susseguono con attacchi e offensive che coinvolgono diverse nazioni della regione.

Il conflitto in Medio Oriente entra nel suo nono giorno. Dopo l’attacco massiccio guidato da Stati Uniti e Israele, che ha portato alla morte della Guida Suprema Ali Khamenei e dei vertici del regime, Teheran ha avviato una controffensiva colpendo le basi Usa in diversi paesi del Golfo. Il nuovo governo iraniano ha respinto con forza l’ultimatum di Donald Trump per una resa incondizionata: «Non ci arrenderemo mai», è il messaggio che arriva da Teheran, insieme alla minaccia di poter sostenere il conflitto per almeno altri sei mesi. Sul piano operativo, l’Iran ha già attuato la ritorsione economica chiudendo lo Stretto di Hormuz alle navi americane e israeliane. 🔗 Leggi su Open.online

Aggiornamenti e notizie su Teheran C'è l'accordo per la nuova

L'annuncio di Teheran: Raggiunta maggioranza per nuova Guida suprema. Ordigno vicino all'ambasciata USA a Oslo, danneggiato un ingresso. Raid delle IDF contro giacimenti ...Pezeshkian: Costretti a rispondere se attaccati da Paesi vicini. Il comando centrale americano smentisce la notizia della cattura di soldati statunitensi: Ennesima menzogna. Israele: Colpiti coma

Iran colpito da raid Idf su Teheran: nel mirino infrastrutture strategiche del regime. Nuova escalation militare tra Israele e Iran scuote Medio Oriente e alleati. Nelle prime ore di venerdì le Forze di Difesa Israeliane hanno lanciato un

L'Idf ha diffuso su X il video selfie di un pilota israeliano che impegnato nei raid in Iran. Alcuni utenti hanno poi ripostato il video con l'audio: l'uomo, a bordo di un F16, afferma che «raggiungeremo il nemico». Dopo aver spiegato in cosa consistono le operazio

Libano, raid dell'Idf per recuperare i resti del pilota Ron Arad, mai ritrovati dal 1986