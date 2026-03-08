Iran oggi in diretta bombe su tutto il Paese Raid a Beirut | colpito hotel Primo morto a Dubai Esplosione all’ambasciata Usa di Oslo

Oggi, l’Iran è stato colpito da diverse operazioni militari, con raid aerei che hanno coinvolto tutto il paese e lanci di missili in risposta. A Beirut, un hotel è stato colpito da un attacco, mentre a Dubai è stato segnalato il primo morto. Inoltre, un’esplosione si è verificata all’ambasciata degli Stati Uniti a Oslo.

Le forze israeliane intensificano i raid: colpite le raffinerie di Teheran. Tel Aviv: “Almeno tre ondate di missili respinte”. Nuovo attacco in Libano: 4 morti nell’albergo. Un uomo ucciso dai detriti di un oggetto intercettato negli Emirati. Ordigno esplode in Norvegia: “Presto per capire se collegato alla guerra” Roma, 8 marzo 2026 – Si intensifica la battaglia nei cieli del Medio Oriente. Le forze israeliane hanno lanciato raid a tappeto su tutto l’Iran, che ha replicato con “almeno tre ondate di missili”. Ancora bombe su Beirut, in Libano, dove è stato colpito un hotel: quattro i morti. Intanto l’ombra del conflitto si sposta nel cuore dell’Europa: un ordigno è esploso davanti all’ambasciata americana a Oslo, danneggiando l’ingresso della struttura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

