Il Giubileo dell' Alta Sicurezza porta in scena le detenute alle Novate

Il Giubileo dell’Alta Sicurezza è uno spettacolo che mette in scena le detenute alle Novate, paragonandole ai pellegrini in cerca di perdono e riabilitazione. Venerdì 6 febbraio alle 18, l’evento invita a riflettere sui percorsi di recupero e speranza, offrendo uno sguardo intimo e rispettoso sulle sfide e le potenzialità di chi si impegna a ricostruire il proprio cammino. Un’occasione per condividere un momento di sensibilità e ascol

Nei mesi scorsi hanno preso parte a un percorso teatrale condotto dal pluripremiato drammaturgo, regista e docente di teatro partecipato Mimmo Sorrentino Tesse un'analogia fra le detenute che desiderano riabilitarsi e i pellegrini in cerca di perdono, lo spettacolo "Il Giubileo dell'alta sicurezza", che andra` in scena venerdi` 6 febbraio, alle 18.30 alla Casa Circondariale di Piacenza. La drammaturgia, poetica e potente, mette al centro della scena il viaggio: quello dei pellegrini, che si mettono in cammino per realizzare nell'incontro con l'altro la propria conversione; e poi il viaggio, necessariamente solo interiore, dalle persone ristrette, che scontando la propria pena cercando perdono e salvezza.

