Busto Arsizio | auto ribaltata al cimitero due feriti lievi

Due autovetture si sono scontrate nell’area del cimitero di Busto Arsizio, con una delle due che si è ribaltata e si è posizionata a ruote all’aria. Nell’incidente sono rimaste ferite leggermente due persone, trasportate in ospedale per accertamenti. La polizia ha raggiunto il luogo per i rilievi e per gestire la viabilità.

Un scontro veicolare ha coinvolto due autovetture nell'area del cimitero di Busto Arsizio, con un veicolo finito a ruote all'aria. L'incidente si è verificato alle 20:30 di giovedì 5 marzo 2026, precisamente all'incrocio tra via Togliatti e via Palestro. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi con due ambulanze provenienti da Busto Arsizio e Legnano, oltre all'automedica. Le prime informazioni indicano la presenza di due persone coinvolte nel sinistro, nessuna delle quali risulta in condizioni critiche. Il ribaltamento non è un episodio isolato nella zona, essendo il terzo caso simile registrato nella giornata nel territorio del Basso Varesotto.