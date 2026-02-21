Torino | Auto contro ambulanza 3 feriti lievi Indagini in corso

A Torino, un incidente tra un’auto e un’ambulanza ha provocato lievi ferite a tre persone. L’incidente è avvenuto questa mattina all’incrocio tra corso Galileo Ferraris e corso Rosselli, quando le due vetture si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale per accertamenti. Le autorità stanno ancora verificando le cause dell’incidente e la dinamica dello scontro.

Incidente a Torino: Scontro tra Auto e Ambulanza, Tre Feriti Lievemente. Un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un'ambulanza si è verificato questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, all'incrocio tra corso Galileo Ferraris e corso Rosselli a Torino, causando il ferimento di tre persone in maniera non grave. L'impatto, avvenuto intorno alle 7:00, ha richiesto l'intervento del personale sanitario e della polizia locale per i rilievi e la gestione delle conseguenze del sinistro, generando disagi alla circolazione in una zona cruciale per la viabilità cittadina. L'area dell'incidente, un punto nevralgico per il traffico torinese, è caratterizzata da un flusso costante di veicoli, soprattutto nelle ore di punta.