Uomini che odiano le donne diventa una serie Sky | nuovo adattamento in arrivo del romanzo Millennium

“Uomini che odiano le donne” diventa una serie Sky, offrendo un nuovo adattamento televisivo dei romanzi di Stieg Larsson. Dopo i film con Noomi Rapace e Rooney Mara, questa produzione propone una prospettiva diversa sulla storia, mantenendo intatti i temi principali. La serie mira a offrire un’interpretazione fedele e approfondita dei personaggi, ampliando l’universo narrativo e offrendo agli appassionati un’ulteriore occasione di scoperta.

Dopo gli adattamenti cinematografici con protagoniste Noomi Rapace e Rooney Mara, una nuova versione dei romanzi di Stieg Laon. Lisbeth Salander è pronta a tornare in una nuova trasposizione televisiva Sky dei romanzi Millennium di Stieg Laon. I libri dell'autore svedese sono già stati adattati in passato, in particolare Uomini che odiano le donne. Sky ha annunciato ufficialmente la lavorazione di una serie televisiva che adatta il celebre romanzo di Laon. Sarà composta da otto episodi ed è descritta da Sky come una 'reinterpretazione audace e contemporanea' della storia raccontata nel romanzo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

