Tajani chiede | ‘Oggi come i bombardamenti?’ Un’assurdità da far sgranare gli occhi

Un video in cui un politico chiede “Oggi come i bombardamenti?” ha suscitato reazioni ironiche sui social. La scena, pensata per trasmettere un messaggio diplomatico, ha invece generato sorpresa e commenti sarcastici tra gli utenti. La domanda ha attirato l’attenzione per il suo tono inaspettato, creando un effetto di sconcerto e di discussione sulla scelta comunicativa adottata.

Un video pensato per comunicare una scelta diplomatica ha scatenato un'ondata di ironia online. Antonio Tajani, Ministro degli Esteri, ha pubblicato sui social un estratto della sua conversazione con l'ambasciatrice italiana in Iran, Paola Amadei, nel quale annunciava il trasferimento della sede diplomatica da Teheran a Baku, in Azerbaigian. L'intento era di informare i cittadini, ma gli utenti dei social media si sono concentrati su una frase del ministro che è diventata virale: «Oggi come sono stati i bombardamenti?».

