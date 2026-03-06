La domanda di Tajani all’ambasciatrice italiana in fuga dall’Iran | Oggi come sono stati i bombardamenti?

Il vice presidente del Parlamento europeo ha chiesto all’ambasciatrice italiana in Iran informazioni sui recenti bombardamenti, indicando che l’Ambasciata italiana a Teheran è stata chiusa per motivi di sicurezza. La richiesta è arrivata in un momento di tensione crescente nella regione, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali conseguenze o sviluppi successivi. La situazione rimane sotto osservazione.

Antonio Tajani ha fatto sapere che “per motivi di sicurezza” l’Ambasciata d’Italia a Teheran è stata chiusa. Pubblicando un estratto di una telefonata con l’ambasciatrice italiana in Iran, Paola Amadei, Tajani ha informato che la diplomatica insieme con 50 connazionali ha “attraversato il confine con l’Azerbaijan” e che le operazioni dell’Ambasciata continueranno a Baku. Lavoro, pago le tasse ma fuori sede non posso esercitare il mio diritto di voto. Non si capisce perché Per Mantovano i credenti voteranno Sì al referendum? Che Dio, quello autentico, ce li conservi “Spostare i detenuti in 41-bis in Sardegna è una violazione dei diritti umani”, la garante dei detenuti contro il piano Delmastro Approvata la risoluzione sull’Iran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Iran, Teheran convoca ambasciatrice italiana dopo la proposta di Tajani sui pasdaranIl ministro degli Esteri proporrà a Bruxelles l’inclusione dei Guardiani della Rivoluzione nella lista delle organizzazioni terroristiche...

Iran convoca l’ambasciatrice italiana dopo le parole di Tajani sui PasdaranL’Iran ha convocato l’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, in risposta a quelle che i media di Stato iraniani hanno definito...

