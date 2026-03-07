Come sono stati i bombardamenti oggi? | la surreale domanda di Tajani all'ambasciatrice in Iran

Il ministro degli Esteri ha chiamato l’ambasciatrice italiana in Iran, che si stava spostando in Azerbaigian, e le ha chiesto come fossero stati i bombardamenti del giorno. La domanda, che ha sorpreso, si è concentrata sui recenti attacchi nella regione. L’ambasciatrice stava attraversando momenti di viaggio quando ha ricevuto la chiamata. La conversazione si è conclusa senza ulteriori dettagli pubblici sulla discussione.