Come sono stati i bombardamenti oggi? | la surreale domanda di Tajani all'ambasciatrice in Iran

Il ministro degli Esteri ha chiamato l’ambasciatrice italiana in Iran, che si stava spostando in Azerbaigian, e le ha chiesto come fossero stati i bombardamenti del giorno. La domanda, che ha sorpreso, si è concentrata sui recenti attacchi nella regione. L’ambasciatrice stava attraversando momenti di viaggio quando ha ricevuto la chiamata. La conversazione si è conclusa senza ulteriori dettagli pubblici sulla discussione.
Al telefono con Paola Amadei, ambasciatrice italiana in Iran che si stava spostando in Azerbaigian, il ministro degli Esteri Tajani ha fatto una domanda suonata piuttosto strana: "Oggi come sono stati i bombardamenti?". La risposta è stata inevitabile: "Noi ce ne stiamo andando ma a Teheran continuano". 🔗 Leggi su Fanpage.it
