Sul bus nel deserto rischiando tutto pur di tornare a casa | guerra in Iran coppia toscana rientra in Italia

Una coppia toscana, intrappolata in Iran, ha deciso di tornare in Italia e ha affrontato un lungo viaggio che l’ha portata da Teheran a Roma, passando per Il Cairo. Dopo giorni di incertezza e rischi, i due sono saliti su un bus nel deserto e, infine, sono saliti su un volo diretto in Italia, ritenuto il loro ritorno definitivo.

Follonica, 8 marzo 2026 – Che quell'incubo incredibile era finito lo hanno realizzato soltanto quando si sono seduti sul volo che da Il Cairo, in Egitto, li ha riportati in Italia, a Roma. Serena Provinciali e Manuel Fabbri, coppia di Follonica, possono adesso riabbracciare il figlio diciannovenne dopo un viaggio a dir poco rocambolesco. Loro che in mezzo al conflitto in Medio Oriente, con i bombardamenti di Usa e Israele in Iran e la riposta di quest'ultimo contro i Paesi del Golfo Persico si sono ritrovati per un incredibile caso. Erano di ritorno dalla Thailandia. Dovevano fare uno scalo di poche ore a Doha. Ma mentre l'aereo già rullava sulla pista sono iniziati gli attacchi e l'interno spazio aereo è stato interdetto.