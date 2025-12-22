Così l’armata dei coloni si prende la Cisgiordania Un pezzo di terra alla volta, un corpo dopo l’altro . 22 Dicembre 2025. Testo e video di Lidia Ginestra Giuffrida Foto di Stefano Stranges Un villaggio spezzato in due, una famiglia distrutta, è così che l’occupazione israeliana avanza dentro la Cisgiordania: un pezzo di terra alla volta, un corpo dopo l’altro. Umm Al Khair è irriconoscibile, nel grande parco giochi dove un tempo Awda Hathaleen radunava gli attivisti israeliani e internazionali, adesso c’è un cartello: “giustizia per Awda”. Ma giustizia non è mai stata fatta, anzi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Pur di tornare a casa

Leggi anche: Allenatore Juventus, Caressa: «Lui pur di tornare…Credo che si stiano parlando». Ha rinforzato la candidatura di questo tecnico per la panchina bianconera!

Leggi anche: Il sogno interrotto di Ali . Voleva solo tornare a casa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

«Io, giornalista di Gaza rifugiato in Italia ora voglio tornare a casa»; Tornare alla vita documentando storie impossibili; Caro-voli, Palermo: lunedì un sit-in in aeroporto contro il rialzo dei prezzi per chi torna a Natale; Prezzi dei biglietti alle stelle e giovani che non tornano in Sicilia per Natale, sit in di protesta in aeroporto.

Caro-voli, tornare a casa per Natale diventa un lusso: protestano i giovani siciliani - L’appuntamento è fissato per lunedì 22 dicembre alle ore 10, davanti all’area Arrivi dell’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo ... msn.com