Chiesa Juve Fede si taglia lo stipendio! È pronto a tutto pur di tornare cosa manca ora

Federico Chiesa ha deciso di ridursi lo stipendio nel tentativo di facilitare il suo ritorno alla Juventus. La società e l’entourage stanno lavorando per trovare un accordo con il Liverpool, ma alcuni dettagli devono ancora essere definiti. La volontà del giocatore di tornare in bianconero rimane forte, e le trattative sono in corso per arrivare a una soluzione condivisa.

Chiesa Juve, Fede si taglia lo stipendio per tornare! Assist a Comolli, cosa manca ora per la fumata bianca tra il club bianconero e il Liverpool. Il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus non è più solo una suggestione di mercato, ma una trattativa concreta alimentata da un profondo legame sentimentale. L'attaccante azzurro, reduce da una parentesi poco brillante al Liverpool (appena 529 minuti e 2 gol in stagione), ha deciso di mettere i sentimenti davanti al portafoglio: per facilitare l'accordo, Federico si è detto disposto a ridursi l'ingaggio da 6 milioni di euro, inviando un segnale inequivocabile alla Continassa.

