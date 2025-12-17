Sua maestà l' olivo | al Cianfarani un pomeriggio dedicato alla valorizzazione del nostro patrimonio olivicolo
Venerdì 19 dicembre alle 16, l'auditorium Cianfarani del museo La Civitella a Chieti ospiterà il convegno intitolato
Venerdì 19 dicembre l'auditorium Cianfarani del museo la Civitella a Chieti, alle 16, ospiterà il convegno dal titolo 'Sua maestà l'olivo'.Organizzato dalla scuola potatura olivo Giorgio Pannelli impresa sociale, l'incontro verterà sul lungo rapporto uomo-olivo instauratosi da secoli attraverso i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: È la “rilettura” di un romanzo epico che Ilaria Gaspari propone per il nostro Amica Book Club, dedicato alla valorizzazione del talento. Con lei, filosofa, scrittrice, capace di divorare testi come se fossero caramelle, scopriamo le nuove magie di un libro di culto
Leggi anche: Siglata una convenzione tra Sannio Europa e il Liceo Scientifico “G. Rummo” per un progetto PCTO dedicato alla valorizzazione del patrimonio museale
Overline Academy diretta da Nelly Oliva, maestro formatore con esperienza trentennale nel settore della toelettatura per il benessere di cani e gatti, organizza il Corso di Toelettatura per il Benessere Animale, finalizzato alla formazione di professionisti - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.