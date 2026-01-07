Hublot e Yohji Yamamoto hanno presentato un nuovo orologio che celebra il colore nero come simbolo di eleganza e raffinatezza. Questa collaborazione unisce due eccellenze italiane e giapponesi, creando un segno distintivo nel mondo del lusso. L’orologio riflette una visione condivisa, dove design e artigianalità si integrano per esprimere sobrietà e stile senza tempo.

C'è un legame profondo che unisce Hublot a Yohji Yamamoto. E non è solo che entrambi siano creatori e attori nel mondo del lusso, del bello, ma è qualcosa che ha molto più a che fare con la visione. Con il pensare a qualcosa e provare a smontarlo, ripensarlo, osando con coraggio e convinzione anche sfidando le convenzioni, anzi proprio abbattendole. Così se per Hublot - in principio - è stato il famigerato cinturino in caucciù legato a un quadrante in oro, per il leggendario stilista giapponese è stato - a partire dagli anni Ottanta - la ridefinizione stessa del concetto moda, impiegando il nero come risposta agli eccessi ai dettami del settore. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Hublot e Yohji Yamamoto hanno fatto un nuovo orologio che è un'ode a sua maestà il nero

Leggi anche: Yohji Yamamoto: lo stilista del nero, tra decostruzione e rivoluzione androgina

Leggi anche: Yohji Yamamoto: lo stilista del nero, tra decostruzione e rivoluzione androgina