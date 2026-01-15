La prima buona notizia del 2026 | Harry Styles ha annunciato il nuovo album Kiss All the Time Disco Occasionally in uscita il 6 marzo

Harry Styles ha annunciato il suo nuovo album, intitolato “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”, in uscita il 6 marzo 2026. Dopo due anni di silenzio, l’artista torna con un progetto che promette di essere un nuovo capitolo della sua carriera. L’attesa è terminata, e i fan possono già segnare questa data sul calendario.

Lo stavamo aspettando (al varco), e alla fine è tornato davvero. Dopo due anni di latitanza, le “vacanze romane” di Harry Styles sono finite, e ha finalmente annunciato il suo nuovo album, in uscita il 6 marzo. Il disco è intitolato Kiss All The Time. Disco, Occasionally, è prodotto da Kid Harpoon e includerà dodici tracce. La notizia, d’altronde, era nell’aria già da un po’. Di recente, un misterioso sito web collegato alla popstar, con il dominio “WeBelongTogether.co” e con un messaggio di copyright in fondo alla pagina, proveniente da Sony Music Entertainment, aveva pubblicato un filmato che invitava i visitatori a inviare un SMS con la frase “We belong together” a un numero di telefono di proprietà di “HSHQ”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

