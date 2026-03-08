Stuprata e segregata dalla famiglia islamica ma i servizi sociali scelgono di scaricarla

Una donna pakistana vittima di abusi e segregazione da parte della famiglia islamica dopo matrimoni combinati si trova ora senza supporto dai servizi sociali, nonostante abbia deciso di denunciare le violenze. La sua situazione richiama l'attenzione su casi simili, come quello di una giovane scomparsa, che hanno suscitato polemiche e preoccupazioni sulla tutela delle vittime. La donna si trova in una condizione di vulnerabilità che, al momento, non ha trovato adeguate risposte istituzionali.

Niente protezione per una pakistana schiavizzata dopo le nozze combinate. Ora che ha denunciato rischiamo un'altra Saman Abbas. Nell'aula del tribunale di Ferrara cala il silenzio. La donna seduta davanti ai giudici smette di parlare, porta le mani al volto e comincia a tremare. Non riesce più a respirare. L'udienza viene sospesa. Sta raccontando 12 anni di prigionia domestica. E mentre il processo è ancora in corso, la protezione che aveva ricevuto è stata interrotta: i servizi sociali l'hanno dichiarata autonoma. Il suo nome non possiamo farlo, per motivi di sicurezza. La chiameremo Nida. Ha 35 anni, capelli neri lunghi sulle spalle e una voce che si spezza mentre testimonia.