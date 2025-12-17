Madre segregata e figlia data in sposa La denuncia | Il nostro sos inascoltato Il sindaco | Attivati i servizi sociali

Una donna è stata segregata in casa per 13 anni, mentre la figlia di 11 anni è stata portata in Pakistan per un matrimonio combinato. La denuncia denuncia un grave caso di violenza e ingiustizia, con i servizi sociali attivati dal sindaco per intervenire. Un episodio che solleva importanti questioni di tutela e diritti delle donne e dei minori.

© Ilrestodelcarlino.it - Madre segregata e figlia data in sposa. La denuncia: "Il nostro sos inascoltato". Il sindaco: "Attivati i servizi sociali" La madre segregata in casa per 13 anni e la figlia di appena 11 portata in Pakistan per combinare un matrimonio. Poi la richiesta di aiuto tramite mail da parte della bambina al Comune di Portomaggiore, che pur non rispondendole direttamente, avrebbe attivato i servizi sociali. È la ricostruzione che emerge dal servizio di 'Quarta Repubblica', programma di Rete 4. Si tratta della seconda puntata dedicata al Comune portuense dopo la prima che riguardava le parole ripugnanti espresse da un cittadino pakistano nei confronti delle donne. Questa volta, al centro del servizio vi è la confessione di una donna pakistana "segregata in casa per 13 anni".

