Le imprenditrici di Pistoia si sono riunite per discutere delle sfide quotidiane legate allo studio, ai sacrifici e alle soddisfazioni del loro mestiere. In vista dell’8 marzo, hanno sottolineato l’importanza di strumenti concreti per favorire la crescita delle loro attività. La concorrenza online rappresenta un elemento da affrontare, mentre si continuano a concentrare sui passi da compiere per migliorare la propria presenza e competitività.

PISTOIA Più che celebrazioni servono strumenti per crescere. Il principio vale per tutti, ma in vista dell’8 marzo, sono le imprenditrici pistoiesi a mettere al centro il loro lavoro quotidiano. La fatica, l’impegno, il sacrificio, le soddisfazioni, le necessità. Sono attive in settori differenti, ma le accomuna la passione per il loro mestiere, quella che porta anche a superare i momenti più complessi. Confcommercio le ha ascoltate con l’obiettivo di raccoglierne urgenze e aspettative. Un percorso tra difficoltà, sfide e obiettivi quotidiani che costruisce una traiettoria limpida: le capitane d’azienda sono una componente essenziale del tessuto economico locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Studio, sacrifici e soddisfazioni. Ma c’è la concorrenza dell’on line: "Servono strumenti per crescere"

