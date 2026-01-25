L’Unione Europea punta sulla collaborazione tra Governo e sindaci per valorizzare il turismo come motore di crescita. Attraverso il modello PNRR, si cercano strumenti efficaci per mettere a sistema le risorse e promuovere uno sviluppo sostenibile e condiviso. Un dialogo tra istituzioni e amministratori locali è essenziale per individuare soluzioni concrete che favoriscano il settore, contribuendo alla ricchezza e al progresso del territorio italiano.

Un dialogo a tre: Europa, Governo e sindaci per trovare soluzioni e mettere a sistema il turismo, ricchezza e motore di sviluppo per l’Italia. E quello che è venuto fuori è che dalla Ue a breve - annuncia il Commissario Raffaele Fitto - «Essendo il turismo diventato materia centrale della Commissione, nelle prossime settimane, sarà lanciata una strategia del turismo europea». Sul fronte italiano l’Anci - dal Presidente e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi - arriva la richiesta «di nuovi strumenti di governance per gestire l’overtourism e salvaguardare l’identità dei luoghi». Ma la ministra per il turismo Daniela Santanché è molto cauta: «Per fare cosa? Solo sul 4% del territorio italiano c’è la problematica dell’overtourism se vogliamo crescere bisogna puntare sui piccoli centri quindi sull’undertourism». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Turismo, l?Ue scommette su sindaci e modello Pnrr: «Ma servono gli strumenti»

Confartigianato: ‘Bene Mercosur, ma servono strumenti dedicati’Confartigianato evidenzia con favore l’accordo tra Ue e Mercosur, ratificato dopo un lungo processo negoziale.

Merz scommette su Meloni per mediare tra Ue e Trump. CorrispondenzeMerz e Meloni si preparano a incontrarsi a Roma per il vertice tra Italia e Germania, ma intanto le loro posizioni influenzano anche le dinamiche europee.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Italia a Fitur scommette su sostenibilità e qualità del turismo; Repubblica Dominicana, la scommessa sul turismo di lusso.

Turismo, l’Ue scommette su sindaci e modello Pnrr: «Ma servono gli strumenti»Un dialogo a tre: Europa, Governo e sindaci per trovare soluzioni e mettere a sistema il turismo, ricchezza e motore di sviluppo per l’Italia. E quello che è venuto fuori è ... ilmattino.it

Italia a Fitur scommette su sostenibilità e qualità del turismoL'Italia rafforza la propria strategia di promozione turistica internazionale a Fitur, la principale fiera del settore in corso a Madrid fino al 25 gennaio, puntando su sostenibilità, qualità dell'off ... ansa.it

Un Natale da record e un 2026 di rilancio: Amandola scommette su cultura, turismo sostenibile ed economia locale per costruire il futuro. Leggi l'articolo completo sul sito di Radio FM1 www.radiofm1.it - facebook.com facebook