stroppa uomo di musk fa appello al colle

“Sono convinto che la Sua saggezza La induca, in questo momento particolarmente delicato per la sicurezza nazionale, a dedicare una riflessione attenta alla questione”. Così scrive Andrea Stroppa, emissario di Elon Musk in Italia, in una lettera aperta al Quirinale e a Sergio Mattarella, in riferimento all’utilizzo di Starlink per le comunicazioni in sicurezza degli alti vertici militari e della diplomazia. “L’Ambasciata italiana in Iran è stata chiusa ufficialmente da pochi giorni. In questi mesi difficili, viene raccontato che Starlink ha rappresentato uno strumento fondamentale, consentendo all’Ambasciata di mantenere comunicazioni sicure e continuative a tutela degli interessi italiani”, scrive Stroppa rivolgendosi a Mattarella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Discussioni sull' argomento Basta un peschereccio a Ostia e 5 droni per colpire Palazzo Chigi e Quirinale, il braccio destro di Musk avverte: perché l'Italia oggi non è al sicuro; Con 5 droni e un peschereccio si può colpire Roma l'allarme di Stroppa.

