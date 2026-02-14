L' uomo di Musk in Italia Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale

Andrea Stroppa, 32 anni, noto come il rappresentante di Elon Musk in Italia, è sotto indagine per omicidio stradale dopo l’incidente che ha causato la morte di un ragazzo di 18 anni ad Artena. La tragedia si è verificata la sera del 31 gennaio nel quartiere romano Collatino, quando il giovane è stato travolto da un veicolo.

AGI - Andrea Stroppa, 32 anni, considerato il referente di Elon Musk in Italia, è indagato per omicidio stradale in relazione alla morte di un 18enne residente nel comune di Artena, investito e ucciso la sera del 31 gennaio nel quartiere romano Collatino. Lo scrive 'Il Messaggero'. Stroppa, secondo quanto si legge sul quotidiano, "era alla guida della Smart" che, ha travolto e ucciso il giovane. Le indagini della polizia locale di Roma Capitale per stabilire la dinamica sono ancora in corso ma intanto, d'ufficio e a sua tutela, Stroppa "è indagato per omicidio stradale". 🔗 Leggi su Agi.it

