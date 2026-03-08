Striscione sul patriarcato la sindaca | Prendiamo le distanze da un messaggio inaccettabile

A Latina, lo striscione che celebrava il patriarcato è stato affisso sulle recinzioni del parco Falcone e Borsellino l’8 marzo, Festa della Donna, poi rimosso. La sindaca ha dichiarato di prendere le distanze da quel messaggio, definendolo inaccettabile. L’episodio ha suscitato reazioni di condanna sia sui social media che a livello istituzionale.

La prima cittadina: "Non rappresenta i valori della comunità". La posizione della consigliera Campagna (PD): "Offensivo e inaccettabile" A livello istituzionale, è la sindaca di Latina, Matilde Celentano, a intervenire con una dura dichiarazione di condanna: "L'amministrazione comunale che rappresento intende prendere fermamente le distanze dal contenuto dello striscione apparso presso il parco Falcone e Borsellino, che non rappresenta in alcun modo i valori della nostra comunità. In una giornata simbolica come l'8 marzo, dedicata alla dignità, ai diritti e al rispetto delle donne, messaggi di questo tipo risultano ancora più inaccettabili e da condannare in quanto offensivi.