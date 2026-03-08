Striscione sul patriarcato l' indignazione delle istituzioni

A Latina, il 8 marzo, giorno della Festa della Donna, uno striscione che promuoveva il patriarcato è stato affisso e successivamente rimosso dalle recinzioni del parco Falcone e Borsellino. L’episodio ha scatenato l’indignazione delle istituzioni locali, che hanno espresso il loro disappunto riguardo a quanto accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e ha suscitato reazioni di condanna.

La sindaca: "Non rappresenta i valori della comunità". Campagna (PD): "Offensivo e inaccettabile" A livello istituzionale, è la sindaca di Latina, Matilde Celentano, a intervenire con una dura dichiarazione di condanna: "L'amministrazione comunale che rappresento intende prendere fermamente le distanze dal contenuto dello striscione apparso presso il parco Falcone e Borsellino, che non rappresenta in alcun modo i valori della nostra comunità. In una giornata simbolica come l'8 marzo, dedicata alla dignità, ai diritti e al rispetto delle donne, messaggi di questo tipo risultano ancora più inaccettabili e da condannare in quanto offensivi. A...