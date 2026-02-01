Striscione sul Rojava in piazza della Libertà | messaggio di solidarietà da Salerno

Uno striscione con un messaggio di solidarietà è stato esposto nelle ultime ore in piazza della Libertà, sul lungomare di Salerno. La scritta vuole attirare l’attenzione sulla situazione nel Rojava e mostra il sostegno della città alla causa. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha attirato l’attenzione di passanti e curiosi.

Il Rojava è un'area del Kurdistan siriano dove, a partire dal 2012, è in corso un'esperienza politica e sociale basata su principi di democrazia diretta, convivenza tra popoli e centralità della libertà delle donne Uno striscione con un chiaro messaggio politico e simbolico è apparso nelle scorse ore in piazza della Libertà, sul lungomare di Salerno. "Difendiamo il Rojava" si legge in grandi lettere verdi, accompagnate dalla scritta "Bijî Berxwedana Gerîla" e da simboli colorati, a richiamare una mobilitazione internazionale in difesa della regione curda. Il Rojava è un'area del Kurdistan siriano dove, a partire dal 2012, è in corso un'esperienza politica e sociale basata su principi di democrazia diretta, convivenza tra popoli e centralità della libertà delle donne.

