Stretto di Hormuz così gli assicuratori diventano attori geopolitici

Nel tratto di mare tra Iran e Oman, il Passo di Hormuz, gli assicuratori di navi sono diventati protagonisti di dinamiche geopolitiche. La Casa Bianca ha mostrato interesse nel mantenere aperto il traffico di petrolio e gas attraverso questa via strategica. Le compagnie di assicurazioni valutano i rischi legati alle tensioni nella zona, influenzando di fatto le operazioni di trasporto marittimo.

Le grandi compagnie di assicurazioni mondiali stanno giocando un ruolo chiave nel blocco “de facto” dello Stretto di Hormuz. Ufficialmente lo Stretto non è chiuso, ma dallo scoppio del conflitto la circolazione è prossima allo zero. Nelle ore successive all’apertura delle ostilità tra la coalizione USA-Israele e l’Iran, i principali assicuratori del settore marittimo come Gard, Marsh, Skuld, NorthStandard, London P&I Club e American Club hanno sospeso le coperture per il “rischio di guerra” sulle rotte che attraversano lo Stretto di Hormuz. Nessuna garanzia, senza prima rinegoziare il contratto. Strait of Hormuz over the last 24 hours.Unprecedented. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Perché lo Stretto di Hormuz è così strategicoIl Golfo dell’Oman è un tratto del Mare Arabico, compreso fra la costa dell’Oman e quella più meridionale dell’Iran.

Gli Usa: "Lo Stretto di Hormuz non è chiuso"Il Comando centrale militare degli Stati Uniti (Centcom), citato da Fox News, smentisce la chiusura dello Stretto di Hormuz.

Iran Shock Hits Russian Oil Cash Flow

