Lo Stretto di Hormuz si trova tra il Golfo dell’Oman e il Golfo Persico, collegando il Mare Arabico al Golfo. È una delle vie marittime più trafficate al mondo, con un ruolo chiave nel trasporto di petrolio e gas naturale. Ogni giorno, un’enorme quantità di greggio passa attraverso questa stretta, rendendola un punto nevralgico per le rotte energetiche globali.

Il Golfo dell’Oman è un tratto del Mare Arabico, compreso fra la costa dell’Oman e quella più meridionale dell’Iran. Di qui passa circa il 30% del petrolio mondiale. Il Golfo dell’Oman è separato dal Golfo Persico dallo Stretto di Hormuz e si estende per 560 chilometri, arrivando a una larghezza massima di 320 chilometri. In pratica è un braccio di mare, un pò più largo e un pò meno lungo dell’Adriatico. E’ qui che si potrebbe giocare, come accaduto spesso in passato, la guerra tra Iran e Israele con gli Usa. Lo stretto di Hormuz è il punto chiave della regione, è da qui che si passa dal Golfo di Oman al Golfo Persico, su cui si affacciano vari Stati, in primis l’Iran, che ne costituisce l’intera costa settentrionale (circa 2. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Perché lo Stretto di Hormuz è così strategico

Chiuso lo stretto di Hormuz, l’Iran alza la posta in gioco al tavolo con gli UsaTeheran blocca temporaneamente il passaggio commerciale strategico, minacce alle portaerei americane.

L'Iran ha chiuso parte dello Stretto di HormuzResta altissima la tensione in Iran dopo le manifestazioni esplose il 28 dicembre.

America vs Iran – Strait of Hormuz Naval Battle

Una raccolta di contenuti su Stretto di Hormuz.

Temi più discussi: Acque profonde Difendere i cavi sottomarini di Taiwan conviene all’Europa, ma ancora non lo sa; Faglie nello Stretto di Messina e polemiche sul Ponte; Ponte sullo Stretto di Messina, Ingv: Non è stata scoperta nessuna nuova faglia; Farian Sabahi: Iran, il potere dei Pasdaran e la paura dei vicini nel Golfo.

SCHEDA = Perché lo Stretto di Hormuz è così strategicoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Trasporti nello Stretto di Messina, la denuncia dei passeggeri: situazione ormai insostenibile, perchè le navi delle Ferrovie sono ferme?Il Comitato Autotrasportatori Libera Concorrenza Stretto di Messina denuncia una situazione ormai incredibile e di eccezionale gravità nei collegamenti marittimi tra Calabria e Sicilia che ha di fatt ... strettoweb.com

Gli attacchi colpiscono la capacità produttiva iraniana mentre la marina cerca di evitare la chiusura dello stretto di Hormuz. Prezzi del petrolio domani sera all’apertura in decollo. x.com

Ogni giorno attraversano lo Stretto di Hormuz oltre 20 milioni di barili di greggio - facebook.com facebook