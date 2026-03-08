Stresa | strade rotte e stazione abbandonata mettono a rischio turisti

A Stresa, le strade risultano dissestate e la stazione ferroviaria è in stato di abbandono, creando situazioni di pericolo per i visitatori. La condizione delle vie e della stazione suscita preoccupazione tra coloro che frequentano la zona, mentre il degrado urbano si fa evidente agli occhi di chi si sposta nel centro cittadino. La situazione mette in discussione l’attrattiva della località per i turisti.

Stresa, gioiello del Lago Maggiore, si trova a fronteggiare un degrado urbano che minaccia sia la sicurezza dei residenti che l’immagine turistica della località. Le strade principali e secondarie mostrano dissesti gravi, con buche pericolose su via Duchessa di Genova, mentre anche la stazione ferroviaria versa in uno stato di abbandono preoccupante. La situazione è stata segnalata da Paolo il 08 marzo 2026 alle ore 12:19, evidenziando come le condizioni attuali siano incompatibili con una meta frequentata da migliaia di visitatori nella stagione primaverile ed estiva. Il problema non riguarda solo l’estetica, ma mette a rischio automobilisti, ciclisti e pedoni che utilizzano quotidianamente questi percorsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

