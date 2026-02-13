Rende Maltempo e Isolamento | Strade Chiuse e Frane Mettono a Rischio il Territorio e la Viabilità

Il maltempo ha provocato l’isolamento di Rende, causando la chiusura di tre strade principali. Le intense piogge di questa mattina hanno causato frane e allagamenti, rendendo pericolose le vie di accesso alla città. Le autorità hanno chiuso le arterie per evitare incidenti e proteggere i residenti. Un'area di circa 20 chilometri quadrati si trova ora senza collegamenti stradali.

Rende Isolata dal Maltempo: Chiusure Strade e un Territorio Vulnerabile. Rende, Calabria – Tre arterie cittadine sono state chiuse al traffico nella mattinata di oggi, 13 febbraio 2026, a causa delle forti piogge che hanno colpito la zona. La decisione del Comandante della Polizia Locale, Alfredo Ferraro, mira a garantire la sicurezza pubblica e a limitare i danni causati da allagamenti e frane che hanno reso impraticabili diverse aree della città. Le chiusure interessano via Polonia, via Don Onofrio e il ponticello sul Torrente Emoli in località Cassani, creando disagi significativi alla viabilità e alle attività locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su strade chiuse

#Roccalvecce-Sant’Angelo || Due strade del viterbese sono chiuse da giorni per frane.

Il maltempo sta interessando diverse regioni italiane, provocando chiusure di strade, danni e frane.

Ultime notizie su strade chiuse

