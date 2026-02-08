Montale furti d’auto nel parco Grizzaga | residenti allarme colpi in pieno giorno e senso di insicurezza

I furti d’auto al parco Grizzaga di Montale aumentano di giorno in giorno. I residenti sono sempre più preoccupati e si sentono insicuri, perché i colpi avvengono anche in pieno giorno. Le auto vengono forzate mentre le persone camminano nei dintorni, lasciando tutti con la paura di diventare le prossime vittime. La situazione è diventata insostenibile, e molti chiedono interventi immediati alle forze dell’ordine.

I furti d’auto sono diventati una piaga quotidiana al parco Grizzaga di Montale, un’area che, secondo testimonianze raccolte, è ormai tristemente nota per la sua vulnerabilità. Simona Cavalli, residente nella zona, ha denunciato l’ennesimo episodio, un furto avvenuto in pieno giorno che ha lasciato l’amara constatazione di un problema diffuso e apparentemente senza soluzione. L’accaduto, raccontato con crescente frustrazione, si inserisce in un quadro di insicurezza che preoccupa gli abitanti della Valpanaro e non solo. La sensazione di impotenza e rabbia è palpabile, alimentata da una percezione di abbandono e dalla frequenza con cui simili episodi si verificano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina nel parco Grizzaga si sono verificati nuovi furti d’auto.

