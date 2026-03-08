Sono state istituite aree senza auto davanti alle scuole e in via dei negozi, per limitare il traffico e favorire la sicurezza. Contestualmente, è stata avviata una parziale pedonalizzazione di via Libertà, la principale via commerciale della città, con l’obiettivo di ridurre l’uso delle automobili in queste zone. Le modifiche sono state adottate dalle autorità locali per migliorare la vivibilità urbana.

La creazione di aree "car-free" davanti a tutte le scuole e la (parziale) pedonalizzazione di via Libertà, la strada commerciale della città. Sono solo alcune delle proposte che Fiab Melegnano, la sezione locale della Federazione ambiente e bicicletta, attiva in tutto il Sud Milano, intende avanzare al Comune di San Donato, per una città più a misura di pedoni e ciclisti. "La pedonalizzazione del tratto iniziale di via Libertà non sarebbe solo funzionale ai negozi di vicinato, ma garantirebbe maggiore agio e sicurezza ai bambini e ai genitori della scuola primaria Matteotti, che ha sede in quella strada - osserva Claudio Lanaro, neo-presidente di Fiab Melegnano -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Strade senza le auto davanti alle scuole e nella via dei negozi"

Intervista a Carnevali: "Lavori per strade e scuole nonostante le poche risorse. Io presidente senza colore"Verso le consultazioni di secondo livello per le elezioni provinciali, il 15 marzo saranno 663 gli elettori (sindaci e consiglieri) e 47 Comuni...

Metaldeterctor? Meglio gli school tutor davanti alle scuole per prevenire le risseDal 26 gennaio, a Modena, davanti agli istituti scolastici ci saranno delle nuove figure: si chiamano school tutor e avranno il compito di monitorare...

