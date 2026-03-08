Storie di donne in divisa

Il maresciallo maggiore Carolina Vella, in servizio a Palermo, aveva sempre desiderato entrare nell’arma dei carabinieri e finalmente ha realizzato il suo sogno. La sua storia rappresenta un esempio di dedizione e passione per il lavoro. Vella ha scelto di entrare in servizio con l’obiettivo di contribuire alla sicurezza della città e di proteggere le persone.

Il maresciallo maggiore Carolina Vella, in servizio a Palermo, realizzava un sogno arruolandosi nell'arma dei carabinieri. Fu tra le 42 allieve che nel 2001 superarono il primo corso per marescialli aperto alle donne. "È stata una grande soddisfazione". 47 anni, alle spalle sempre il sostegno della famiglia, tra le esperienze più difficili ricorda la morte di una bimba di appena due anni "per soffocamento da mozzarella. L'8 Marzo celebra la lotta per i diritti e la parità delle donne. Oggi, su 108mila militari dell'Arma, le carabiniere sono circa 10mila. Tra le più giovani a Palermo, il maresciallo Erica Gaggio.