Al via il premio "Vincenzo Cavallari". Gli studenti del Montalcini coinvolti in un progetto che unisce storia locale e costituzione. Sarà a Portomaggiore l’iniziativa che vedrà gli studenti dell’istituto tecnico superiore, promossa dal Comune in collaborazione con la fondazione L’Approdo e il Montalcini, in un percorso civico ed educativo nella memoria dell’onorevole Vincenzo Cavallari – deputato nella I e II legislatura - portuense che ha contribuito all’importanza della vita istituzionale nel paese. Il progetto, oltre a ricordare la valorosa figura di Cavallari, si pone l’obiettivo di illustrare agli studenti la storia del territorio e i principi del diritto costituzionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Storia e Costituzione al Montalcini. In ricordo del deputato Cavallari

Giorno del Ricordo, Meloni: “Una storia che appartiene all’Italia intera”. Al via il Treno del RicordoPer il Giorno del Ricordo, Meloni commemora le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata.

’Giornata della Memoria’ lunedì al Levi MontalciniArrivano gli appuntamenti sulla Giornata della Memoria, promossi dagli istituti scolastici e dal Comune di Portomaggiore.

Rosarno, Dalle aule parlamentari alle aule di scuola per celebrare la CostituzioneGli studenti del Liceo Scientifico Raffaele Piria hanno partecipato al concorso nazionale con un cortometraggio dal titolo Ottant’anni di storia… Noi, figli di quelle voci ... reggiotv.it

80 anni della Costituzione, voto alle donne e San Francesco, studentessa scrive a Mattarella e lo invita alla GiostraSi tratta di Maria Vittoria Meacci, quasi 17enne, studentessa del liceo Vittoria Colonna in un indirizzo dove studia diritto che, evidentmente l'ha appassionata molto ... arezzonotizie.it

L'Italia del rugby fa la storia: Inghilterra sconfitta 23-18 all’Olimpico! - facebook.com facebook

Esplorare la storia dell’Impero Romano in terre lontane dalla capitale, ma non per questo meno intimamente legate al suo destino. Zenobia è il ritratto appassionante e appassionato di una figura straordinaria e modernissima. #Auguri a #ValerioMassimoManf x.com